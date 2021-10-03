Bloomberg связал уголовное дело против основателя Group-IB Ильи Сачкова с его планами вывести бизнес за рубеж

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Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в Москве, что уголовное преследование основателя компании Group-IB Ильи Сачкова может быть связано с его намерением вывести большую часть бизнеса за пределы России. Планы Сачкова, как говорят источники агентства, «вызвали подозрения, что он слишком независим».

Bloomberg отмечает, что Сачков тесно сотрудничал с ФСБ, поскольку для компаний, которые занимаются кибербезопасностью, это обязательное условие работы в России.

В апреле 2021 года Сачков говорил в комментарии Forbes, что Group-IB собирается разместить акции на одной из зарубежных бирж. В 2020 году он отмечал, что компания планирует впервые получить половину своей выручки за пределами стран бывшего Советского Союза.

Штаб-квартира Group-IB, одной из крупнейших российских компаний, занимающихся кибербезопасностью, находится в Сингапуре.

Илья Сачков был арестован в конце сентября по обвинению в государственной измене. Его подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами и передаче им сведений, составляющих гостайну. О каких именно спецслужбах и сведениях идет речь, неизвестно. Материалы дел о госизмене в России являются секретными.

Сачков не признает себя виновным. Group-IB также заявила, что сотрудники компании уверены в его невиновности.

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