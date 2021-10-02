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«Медуза», я с тобой

В России впервые с июля зафиксировали более 25 тысяч заражений ковидом за день

Источник: Стопкоронавирус.рф

За прошедшие сутки в России заразились коронавирусом 25 219 человек, сообщает оперативный штаб.

Умерли от коронавируса за последние сутки 886 человек.

Всего с начала пандемии зафиксировано 7 560 767 случаев заболевания коронавирусом. Умерли, по данным оперштаба, 209 028 человек.

Количество выявленных за день случаев заболевания в России стало максимальным с 16 июля.

Четвертая волна ковида в России