В России впервые с июля зафиксировали более 25 тысяч заражений ковидом за день

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За прошедшие сутки в России заразились коронавирусом 25 219 человек, сообщает оперативный штаб.

Умерли от коронавируса за последние сутки 886 человек.

Всего с начала пандемии зафиксировано 7 560 767 случаев заболевания коронавирусом. Умерли, по данным оперштаба, 209 028 человек.

Количество выявленных за день случаев заболевания в России стало максимальным с 16 июля.