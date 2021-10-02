Правозащитница Валентина Чупик, которую ЕСПЧ запретил депортировать из России в Узбекистан, улетела в Ереван

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Власти России отпустили правозащитницу Валентину Чупик из спецприемника, после того как ЕСПЧ запретил ее депортацию в Узбекистан. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на помощника Чупик.

Утром 2 октября Чупик вылетела из Москвы в Ереван. Ее представители подали властям Украины прошение об убежище для правозащитницы и ее 84-летней матери, которая пока находится в России, но ответа еще не получили.

Чупик, бежавшая из Узбекистана в 2006 году, в 2009 году получила в России статус беженца. 25 сентября ее задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Армении — правозащитнице вручили уведомление о том, что она лишена статуса беженца и что ей запрещено въезжать в страну до сентября 2051 года.

После задержания власти РФ начали процесс экстрадиции Чупик в Узбекистан, однако через несколько дней ЕСПЧ наложил на это временный запрет в связи с тем, что на родине Чупик могли грозить пытки.

Чупик заявляла, что ее собираются выдворить из России за критику коррупции в МВД.

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