ЕСПЧ запретил депортировать из России правозащитницу Валентину Чупик

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил депортировать правозащитницу Валентину Чупик из России в Узбекистан как минимум до 17 октября, сообщила в фейсбуке адвокат Дарья Тренина.

ЕСПЧ применил Правило № 39, которое разрешает суду применять временные меры в случае риска нанесения непоправимого вреда заявителю. В большинстве случаев Правило № 39 применяется от приостановки экстрадиции или высылки.

С 17 сентября Чупик была лишена статуса беженца в России. Управление МВД по Москве, которое приняло это решение, сослалось на норму закона «О беженцах», касающуюся предъявления заведомо ложных сведений или фальшивых документов для признания беженцем.

25 сентября Чупик задержали в аэропорту Шереметьево в Москве после возвращения из Армении. Сотрудники ФСБ вручили ей уведомление о том, что она лишена статуса беженца в России и о том, что ей запрещено въезжать в страну до сентября 2051 года

Валентина Чупик бежала из Узбекистана в 2006 году. Спустя три года она получила статус беженца в России. Она возглавляет некоммерческую организацию «Тонг Жахони», которая оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам.

Чупик заявила, что ее собираются выдворить из России за критику коррупции в МВД. «Комитет против пыток» подал срочную жалобу ЕСПЧ в связи с ее депортацией. Правозащитники заявили, что в Узбекистане Чупик ждет преследование со стороны властей и пытки.

30 сентября к правозащитнице, которая после задержания находится в спецприемнике аэропорта Шереметьево, пришли сотрудники консульства Узбекистана, чтобы оформить документы на высылку.

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