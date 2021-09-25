ФСБ задержала правозащитницу Валентину Чупик. Ей запретили въезд в Россию на 30 лет

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Сотрудники ФСБ задержали в московском аэропорту Шереметьево руководителя некоммерческой организации помощи мигрантам «Тонг Жахони» Валентину Чупик, сообщают «Новая газета» и «Медиазона».

Чупик рассказала, что ее задержали после прилета из Армении и поместили в спецприемник в аэропорту. Сотрудники ФСБ вручили ей уведомление о том, что она лишена статуса беженца в России. ФСБ запретила ей въезд в РФ до сентября 2051 года.

ГУ МВД России по Москве лишило Чупик статуса беженца, который она получила в 2009 году, из-за того, что она якобы предъявила ложные сведения или фальшивые документы для признания беженцем.

Чупик сказала, что не знает, куда ее собираются выслать. Коллеги правозащитницы подозревают, что ее могут выслать в Узбекистан, где ее «ждут пытки».

Валентина Чупик бежала из Узбекистана в 2006 году и спустя три года получила статус беженца в России. Она много лет прожила в Москве, где оказывала бесплатную юридическую помощь мигрантам.

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