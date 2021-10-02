Михаил Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
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Политик Михаил Саакашвили, задержанный в Грузии, объявил голодовку. Об этом сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария, посетившая его в камере.
Ломджария также сообщила, что Саакашвили как гражданин Украины потребовал встречи с украинским консулом.
Саакашвили заявил, что приехал в Грузию с Украины, утром 1 октября. Днем его задержали. В Грузии политик еще в 2018 году был приговорен к двум тюремным срокам.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили. По словам адвоката политика, помилование — его единственная возможность выйти из тюрьмы.