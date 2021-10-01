Блогера и его подругу, имитировавших оральный секс для фотографии на фоне собора Василия Блаженного, арестовали на 10 суток
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Анастасия Чистова, принявшая участие в фотосессии на фоне собора Василия Блаженного в Москве, отправлена под административный арест на 10 суток, сообщает телеканал «360».
19-летняя Чистова, говорится в сообщении, оказала сопротивление сотрудникам полиции при задержании. За мелкое хулиганство ей грозило до 15 суток ареста.
Еще один участник фотосессии — таджикский блогер Руслан Бобиев, сообщает «360», попросил депортировать его на родину. Ему также грозит до 15 суток административного ареста.
Обновлено. Бобиева арестовали на 10 суток и оштрафовали на пять тысяч рублей. После отбытия наказания его депортируют.
Бобиев ранее публично извинился за фотографии.
29 сентября в тикток и инстаграм Бобиева было выложено фото, на котором он и женщина в куртке с надписью «полиция» имитируют оральный половой акт на фоне собора Василия Блаженного.