Блогера и его подругу, имитировавших оральный секс для фотографии на фоне собора Василия Блаженного, арестовали на 10 суток

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Анастасия Чистова, принявшая участие в фотосессии на фоне собора Василия Блаженного в Москве, отправлена под административный арест на 10 суток, сообщает телеканал «360».

19-летняя Чистова, говорится в сообщении, оказала сопротивление сотрудникам полиции при задержании. За мелкое хулиганство ей грозило до 15 суток ареста.

Еще один участник фотосессии — таджикский блогер Руслан Бобиев, сообщает «360», попросил депортировать его на родину. Ему также грозит до 15 суток административного ареста.

Обновлено. Бобиева арестовали на 10 суток и оштрафовали на пять тысяч рублей. После отбытия наказания его депортируют.

Бобиев ранее публично извинился за фотографии.

29 сентября в тикток и инстаграм Бобиева было выложено фото, на котором он и женщина в куртке с надписью «полиция» имитируют оральный половой акт на фоне собора Василия Блаженного.

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