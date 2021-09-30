В Москве таджикского блогера задержали за фото в инстаграме. На нем женщина в куртке «полиция» имитировала оральный секс на фоне собора Василия Блаженного

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В Москве полиция задержала блогера из Таджикистана Руслана Бобиева после появления в его соцсетях фотографии, на которой он и сопровождающая его женщина имитируют оральный половой акт на Васильевском спуске.

Фото было выложено в тикток и инстаграм Бобиева 29 сентября. На нем женщина стоит на коленях перед Бобиевым, а он держит ее за волосы. На женщину надета куртка с надписью «полиция». На заднем фоне виден собор Василия Блаженного. Блогер сопроводил фото подписью «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

Вместе с блогером была задержана женщина, позировавшая для фото. Как пишет «Подъем», им грозит до 15 суток ареста за мелкое хулиганство, после чего Бобиева могут депортировать из России.

После задержания Бобиев принес извинения за использование полицейской формы и за то, что фотография была сделана на фоне храма.

В инстаграме у блогера было более 100 тысяч подписчиков. Сейчас его страница недоступна.

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