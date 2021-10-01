Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена. Она перейдет в Госдуму

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Президент России Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного по правам ребенка в России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кузнецова освобождена от должности в связи с избранием в Госдуму, говорится в указе. Кто станет новым детским омбудсменом, пока неизвестно.

Кузнецова входила в первую пятерку федерального списка «Единой России» на последних в Госдуму. Как ранее писал РБК, она стала единственным человеком из лидеров списка, кто решил пойти в Госдуму.

Остальные — глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и главврач ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко — отказались от мандатов.

Источники РИА Новости сообщали, что Кузнецова может стать вице-спикером Госдумы.

Анна Кузнецова — мать семерых детей — была назначена детским обмудсменом в 2016 году, сменив на этом посту Павла Астахова. На этом посту она выступала с позиции защиты традиционных ценностей — в частности, настаивала на ограничении продажи препаратов для прерывания беременности, ужесточении наказания для педофилов, «премодерации информации» в интернете.

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