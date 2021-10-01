«Мемориал» оштрафовали на 300 тысяч рублей за запрос в МИД без указания статуса «иноагента»

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Правозащитный центр «Мемориал» оштрафовали на 300 тысяч рублей за обращение в МИД РФ без указания статуса «иностранного агента».

Тверской районный суд Москвы, сообщает , признал «Мемориал» виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП (направление НКО, выполняющей функции иностранного агента, материалов в государственные органы без указания на то, что эти материалы произведены, распространены или направлены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента).

Административный протокол составили из-за запроса «Мемориала» в МИД по делу туркменского блогера Розгельды Чолиева. Запрос руководитель Центральноазиатской программы «Мемориала» Виталий Пономарев направил в МИД через электронную приемную 8 марта.

27-летний студент из Туркменистана Розгельды Чолиев, учившийся в России, критиковал власти своей страны. В сентябре 2020 года его отчислили из университета в Карачаево-Черкессии, а в марте этого года задержали в аэропорту «Шереметьево» и попытались депортировать. «Мемориал» помогал Чолиеву, пишет «Новая газета».

В реестре «иностранных агентов», который составляет Минюст, находится центральная организация «Международный Мемориал» и шесть ее подразделений. «Мемориал» неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки «иноагента». Сумма штрафов еще в ноябре 2019 года превысила 2 миллиона рублей.

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