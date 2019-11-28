Штрафы «Мемориалу» за нарушение закона об «иностранных агентах» превысили два миллиона рублей

Международное просветительское общество «Мемориал» оштрафовали на 600 тысяч рублей за отсутствие маркировки на сайте и в инстаграме. Об этом сообщается на сайте правозащитного организации.

Судья Тверского районного суда Мария Сизинцева назначила два штрафа по 300 тысяч рублей по протоколам Роскомнадзора об отсутствии маркировки.

Ведомство в сентябре составило на «Мемориал» 20 таких протоколов, на 28 ноября рассмотрено 11, сумма штрафов составила 2,3 миллиона рублей.

Протоколы Роскомнадзор выписал после обращения УФСБ по Ингушетии. «Мемориал» неоднократно штрафовали по закону об «иностранных агентах», в том числе за отказ «Международного Мемориала» зарегистрироваться в таком качестве.

В реестре «иностранных агентов», который составляет Минюст, находится центральная организация «Международный Мемориал» и шесть подразделений.