«Мемориал» оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение закона об «иностранных агентах»

Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей международное просветительское общество «Мемориал» за нарушение закона о некоммерческих организациях — «иностранных агентах».

Административный штраф на организацию, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондаренко, был наложен по протоколу Роскомнадзора.

В начале сентября сообщалось, что на международное общество «Мемориал» и его председателя Яна Рачинского были составлены протоколы о нарушении закона об НКО-«иностранных агентах». Нарушения выявила проверка Роскомнадзора, проведенная по жалобе УФСБ по Ингушетии, сотрудники которой обнаружили, что на страницах общества в соцсетях не указано, что оно внесено в реестр «иностранных агентов».

На Рачинского, сообщила юрист правозащитного центра «Мемориал» Марина Агальцова «Медиазоне», наложен штраф в 100 тысяч рублей.

Аналогичные протоколы об административном правонарушении также после жалобы УФСБ по Ингушетии были составлены и в отношении правозащитного центра «Мемориал» и его председателя Александра Черкасова.

Закон об иностранных агентах был принят в 2012 году. Он требует от НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование регистрироваться в Минюсте в качестве агентов, при этом ведомство имеет право принудительно включать организации в список. Если сама организация при этом не подала заявление о включении в реестр, на нее налагается штраф.

Ранее правозащитный центр «Мемориал» уже штрафовали за отказ признать себя «иностранным агентом» и за нарушение закона об «иностранных агентах». Штрафы также были наложены и на международное общество «Мемориал».