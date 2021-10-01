Бывшую замминистра просвещения Марину Ракову объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве

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Бывшую замминистра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Раковой заочно предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

О том, что Ракова является фигурантом уголовного дела, стало известно 29 сентября. Дело было возбуждено по факту хищения 50 миллионов рублей при реализации госпрограммы «Образование», которое произошло когда Ракова занимала пост замминистра.

Источник РИА Новости 30 сентября сообщал, что после обысков у нее дома, проведенных накануне, Ракова отключила телефон и перестала выходить на связь со следствием. Как пишет «Коммерсант», Раковой помог скрыться ее близкий знакомый, гражданин Украины — следствие полагает, что пара попытается попасть на территорию этой страны.

Официально следственные органы до сих пор не комментировали дело Раковой.

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