«Весна»: в Беларуси задержали десятки человек из-за комментариев про гибель сотрудника КГБ, возбуждены уголовные дела

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В Беларуси задержали около 50 человек по уголовным статьям об оскорблении представителя власти и разжигании социальной вражды. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, задержания проходили 29-30 сентября и, предположительно, были связаны с комментариями под постами в соцсетях о недавней перестрелке, в которой погибли сотрудник КГБ и сотрудник IT-компании.

«Весне» известны имена 35 задержанных. Это жители Гродно, Гомеля, Бреста, Витебска и других городов. Все задержанные находятся в изоляторе на улице Окрестина в Минске.

28 сентября в Минске произошла перестрелка, в которой погибли боец спецназа КГБ Дмитрий Федосюк и сотрудник IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер. В КГБ заявили, Зельцер убил Федосюка во время штурма своей квартиры, после чего был застрелен ответным огнем.

29 сентября был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси» — предположительно, из-за выхода статьи об Андрее Зельцере, в которой его одноклассница хорошо о нем отзывалась. Этот материал газеты вызвал возмущение в провластных телеграм-каналах.

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