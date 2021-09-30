В Германии задержали 96-летнюю женщину, которая работала секретарем в концлагере Штуттгоф. Она пыталась скрыться от суда

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В Германии задержали 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, которая в годы Второй мировой войны служила секретарем коменданта и машинисткой в концлагере Штуттгоф. Об этом сообщил телеканал NTV.

30 сентября должно было состояться первое судебное заседание по делу Фурхнер. Ее обвиняют в пособничестве в более чем 11 тысячах убийств в Штуттгофе. Всего в этом концлегере, который действовал в 1939-1945 годах, были убиты около 65 тысяч человек.

Утром 30 сентября Фурхнер покинула дом престарелых, где она живет, села в такси и вышла возле станции метро на окраине Гамбурга. Она не явилась на заседание суда в городе Итцехо (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Суд выдал ордер на ее арест.

Фурхнер задержали спустя несколько часов. Медики определят, можно ли заключать ее под стражу.

Ранее Фурхнер заявила, что в суде ее будет представлять адвокат. Она предупредила, что не будет присутствовать на судебных заседаниях из-за возраста и состояния здоровья, а также из-за нежелания «превращать себя в посмешище».

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