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Мэрия Москвы объявила о стимулирующих выплатах медицинским работникам за проведение вакцинации от коронавируса.

«Денежное вознаграждение получат те, кто привлечет граждан к вакцинации (ревакцинации) от COVID-19 сверх установленных плановых заданий. За одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет врачам выплатят 200 рублей, за вакцинированного в возрасте старше 60 лет — 400 рублей», сообщается на сайте мэра Москвы.

Выплаты, согласно постановлению правительства Москвы, будут действовать в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года.

Предполагается, что выплаты помогут ускорить вакцинацию и ревакцинацию жителей города, в первую очередь — старшей возрастной группы.

В сообщении мэрии о стимулирующих выплатах говорится, что в Москве вакцинацию первым компонентом вакцины от ковида прошли пять миллионов человек, в том числе 1,1 миллиона жителей старше 60 лет.

В Москве в сентябре фиксируется рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным городского оперштаба на 29 сентября, за прошедшие сутки в городы было выявлено 3004 новых заболевших ковидом, 887 человек госпитализированы.

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