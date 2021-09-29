«Сам себя избирал». Глава ЦИК отказалась поздравлять нового спикера заксобрания Петербурга Александра Бельского с победой на выборах

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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о конфликте интересов, возникшем на выборах в городское законодательное собрание у бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского.

Памфилова подчеркнула, что не будет поздравлять Бельского, который 29 сентября был избран новым спикером заксобрания Петербурга, с победой на выборах.

«Это человек, который подменял горизбирком, который фактически занимался своим избранием. Надеюсь, что Генеральная прокуратура разберется с этим», — цитирует Памфилову официальный телеграм-канал ЦИК.

Петербург, по словам Памфиловой, — единственный регион, в котором «не будем поздравлять представителя заксобрания, поскольку человек — и это явный конфликт интересов — сам себя избирал».

Глава ЦИК также отметила, что по числу полученных жалоб на нарушения на выборах — на долю Петербурга приходится более половины всех обращений. Собранные ЦИК материалы о нарушениях направлены в Генпрокуратуру и в Следственный комитет РФ, добавила она.

Александр Бельский занимал пост вице-губернатора Петербурга в 2020-2021 годах. До этого он с начала 2019 года возглавлял комитет территориального развития Петербурга.

На посту спикера заксобрания Петербурга Бельский сменил Вячеслава Макарова, занимавшего эту должность с 2011 года. Макаров на последних выборах баллотировался в Госдуму.

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