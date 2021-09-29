В Москве провели обыск в штаб-квартире Group-IB. Глава компании Илья Сачков арестован по подозрению в госизмене

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Обновление: Илья Сачков, возглавляющий Group-IB, отправлен в СИЗО. Суд 28 сентября санкционировал его арест на два месяца. Сачков, пишет Forbes, подозревается в госизмене.

Сотрудники правоохранительных органов провели 28 сентября обыски в московской штаб-квартире одной из ведущих компаний в сфере кибербезопасности Group-IB, сообщает телеканал RTVI со ссылкой на источники.

Обыски прошли в рамках уголовного дела, по которому задержан основатель и гендиректор компании Group-IB Илья Сачков, рассказал один из собеседников телеканала. Также, по данным RTVI, не удается связаться с сооснователем и техническим директором Group-IB Дмитрием Волковым.

Представитель компании Ника Комарова подтвердила РБК, что утром 28 сентября в московском офисе Group-IB по России и СНГ прошли оперативные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов покинули офис вечером того же дня. При этом в ночь на 29 сентября журналисты RTVI видели у офиса двоих вооруженных мужчин в тактической одежде и масках, которые сказали, что в здании «кино снимают».

Представитель Group-IB отметила, что не знает о причине обысков, а топ-менеджмент и юристы «работают над прояснением ситуации».

Group-IB — одна из ведущих российских компаний в сфере компьютерной безопасности. Компания с 2003 года борется с кибератаками и онлайн-мошенничеством и расследует высокотехнологичные преступления. Среди клиентов компании Сбербанк, Альфа-банк, «Мегафон» и «Ростех». Также Group-IB сотрудничает с Интерполом и российскими силовыми структурами.

В 2020 году Минюст США обвинил руководителя департамента сетевой безопасности Group-IB и бывшего главного редактора журнала «Хакер» Никиту Кислицина в заговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году. В Group-IB называли обвинения бездоказательными.