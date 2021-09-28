WSJ: США заинтересовались предложением Путина использовать российские базы в Азии

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Газета The Wall Street Journal выяснила, что высокопоставленные военные США и России обсуждали, могут ли американские военные использовать российские военные базы в Центральной Азии.

Источники издания утверждают, что 22 сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли поднял этот вопрос, когда встречался в Финляндии с начальником Генштаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым. По данным WSJ, Герасимов не стал давать никаких обещаний на этот счет.

Марк Милли поднял вопрос по просьбе Совета национальной безопасности президента США Джо Байдена. Как ранее сообщала газета «Коммерсант», президент России Владимир Путин на встрече с Байденом в июне предложил совместно использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии. После той встречи США решили уточнить, высказывал ли Путин просто свою точку зрения или же намекал на серьезное предложение.

Как отмечает The Wall Street Journal, после вывода американских войск из Афганистана США ищут новые возможности для того, чтобы следить за террористическими угрозами в Афганистане и реагировать на них.

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