В России появился «Яндекс Банк»

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Банк «Акрополь», купленный компанией «Яндекс», сменил название на «Яндекс Банк». Эту информацию «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе компании.

Новое название банк получил с 28 сентября.

«Яндекс» купил банк «Акрополь» в июле 2021 года. Сумма сделки — 1,1 миллиарда рублей, что примерно равно стоимости активов банка. Премия к капиталу за покупку составила 75 миллионов рублей.

В результате сделки «Яндекс» стал 100-процентным акционером банка и получил все его лицензии, включая универсальную банковскую. По данным «ВТБ Капитал», «Яндекс» может начать выдачу кредитов уже в 2022 году.

Раньше банк «Акрополь» принадлежал гендиректору «Связного» Евгению Давыдовичу. На 1 июня 2021 года «Акрополь» занимал 321-е место среди банков России по активам.

В сентябре 2020 года «Яндекс» достиг «принципиального соглашения» о покупке банка «Тинькофф», но меньше чем через месяц стороны заявили, что сделка сорвалась.

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