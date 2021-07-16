«Яндекс» купил у гендиректора «Связного» банк «Акрополь» за 1,1 миллиарда рублей

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Компания «Яндекс» закрыла сделку по покупке небольшого банка , сообщают «Ведомости», ссылаясь на представителя интернет-компании.

Сумма сделки составила 1,1 миллиарда рублей, что примерно соответствует стоимости активов банка (по данным «Банки.ру», активы равны 1,2 миллиарда рублей). Часть суммы — 75 миллионов рублей — выплатили как премию к капиталу за покупку.

«Яндекс» получил лицензии «Акрополя», в том числе универсальную банковскую лицензию. Это позволит компании развивать направление финансовых сервисов и создавать новые продукты для пользователей и партнеров, сказал представитель «Яндекса».

Впервые о планах «Яндекса» купить банк у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича стало известно в марте. Тогда The Bell со ссылкой на источники сообщило, что компания ведет переговоры о покупке банка. Один из источников издания говорил, что «Яндекс» решил «делать финтех самостоятельно» после того, как «обжегся» на сделке по покупке банка «Тинькофф».

Летом 2020 года «Яндекс» продал Сбербанку свою долю в проекте «Яндекс.Деньги». Вскоре после этого интернет-компания подала заявки на регистрацию 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах, среди которых, в частности, был «ЯБанк».

В сентябре 2020 года «Яндекс» достиг «принципиального соглашения» о покупке банка «Тинькофф», но меньше чем через месяц стороны заявили, что сделка сорвалась.

В марте 2021 года «Яндекс» запустил платежный сервис Yandex Pay, который позволяет пользователям оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе». Сервис доступен на сайтах в большинстве браузеров, но в будущем он станет работать в мобильных приложениях, во всех браузерах и офлайне.

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