В Москве начали устанавливать камеры, отслеживающие нарушителей тишины на дорогах

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы начал тестировать камеры фото- видеофиксации нарушений, оснащенные , которые призваны искать водителей машин и мотоциклов, нарушающих тишину по ночам, сообщает «Коммерсант».

Одна из таких камер, по данным издания, работает в районе Чистых прудов, жители которых жаловались на шум от автомобилей. Где еще установлены такие дорожные комплексы, не уточняется.

Камера нового типа имеет четыре микрофона, которые установлены на Х-образном креплении и направлены в сторону дороги, следует из презентации, которую подготовил заместитель главы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев. Прибор может фиксировать звук, снимать фото и видео, а для работы в темное время у него есть инфракрасный датчик.

«Коммерсант» отметил, что камеры с шумомерами должны пройти сертификацию в Росстандарте. Для этого нужно принять документ с указанием пороговых значений шума, сообщил Андрей Корнеев.

В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы поправки в федеральный и городской КоАП, ужесточающие ответственность за нарушение тишины и покоя граждан по ночам. В частности, он предложил в десять раз — с 500 до 5000 рублей — повысить штраф за нарушение тишины водителями, а штрафы выписывать с помощью дорожных камер с шумомерами.

Мосгордума рассмотрит поправки на заседании 29 сентября. Если московские депутаты поддержат предложение, то поправки в КоАП РФ поступят на рассмотрение Госдумы. «Коммерсант» отметил, что окончательные изменения в КоАП Москвы внесут только после изменения федерального кодекса.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой