Собянин предложил в 10 раз повысить штрафы для водителей за нарушение тишины по ночам

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что внес на рассмотрение Мосгордумы поправки, ужесточающие ответственность за нарушение тишины и покоя граждан по ночам.

Собянин предложил:

запретить использовать в Москве автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину по ночам;

задерживать и отправлять такие транспортные средства на спецстоянку до тех пор, пока глушитель не вернут в обычное состояние;

в десять раз повысить штраф за нарушение тишины водителями — с 500 до 5000 рублей;

ввести «прогрессивные» штрафы, размер которых зависит от мощности двигателя. Если мощность двигателя легкового автомобиля выше 200 лошадиных сил, то за каждые 10 лошадиных сил сверху будет назначаться дополнительный штраф 250 рублей. Для мотоциклов «прогрессивный» штраф предлагается назначать с 50 лошадиных сил, для грузовых автомобилей — с 250 лошадиных сил;

штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото- видеофиксации нарушений, оснащенных .

Собянин отметил, что внес в Мосгордуму предложения по изменению городского и федерального законодательства. «Надеюсь, что депутаты федерального и городского парламентов нас поддержат и оперативно примут законы, которые вернут москвичам право на спокойный отдых по ночам», — написал Собянин в блоге.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой