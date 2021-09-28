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В возрасте 35 лет умерла директор Копейской телерадиокомпании, бывший главный редактор газеты «Копейский рабочий» Анна Викалюк. Об этом сообщается на сайте издания.

Причина смерти журналистки не названа.

Ura.ru пишет со ссылкой на источник в администрации Копейска, что на прошлой неделе Викалюк упала в обморок и была госпитализирована с высокой температурой. Позднее она впала в кому. «До сих пор врачи устанавливают диагноз. Легкие были чистые», — заявил собеседник издания.

Викалюк возглавляла редакцию газеты «Копейский рабочий» с декабря 2014 года по июль 2021 года. При ней издание прославилось тем, что с ним фотографировались известные голливудские актеры.

Снимки были настоящими; они появлялись в газете благодаря уроженке Копейска Маргарите Сушкевич, которая переехала в США и вышла замуж за кинопродюсера Джона Тьюксбери.