На Урале нашли мертвым пропавшего солдата. Он погиб от удара током при попытке взобраться на опору ЛЭП

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Солдат, который пропал в лесу в Свердловской области, найден мертвым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил.

По предварительным данным, причиной смерти стал удар током.

Находившийся в лесу военнослужащий предпринял попытку взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар электрическим током. Личное оружие найдено.

ЦВО сообщил о пропаже военнослужащего 28 сентября. Предполагалось, что солдат отклонился от маршрута во время учений и заблудился. При себе у него было оружие без боеприпасов.

В администрации города Верхняя Салда «Интерфаксу» сообщили, что ищут военнослужащего ракетного соединения из поселка Свободный. В администрации сказали, что у солдата был автомат Калашникова.