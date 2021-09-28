Минюст включил в список «иностранных агентов» ООО «Важные иноагенты». Это юрлицо сотрудников издания «Важные истории»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
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Министерство юстиции России включило в реестр СМИ — «иностранных агентов» общество с ограниченной ответственностью «Важные иноагенты».
В Минюсте уточнили, что «Важные иноагенты» попали в реестр по обращению самой организации, пишет ТАСС.
«Важные иноагенты» — юридическое лицо, созданное сотрудниками издания «Важные истории», которое Минюст в августе объявил «иностранным агентом». По материалам из открытых источников, «Важные иноагенты» были созданы в начале сентября, гендиректор компании — журналист Роман Шлейнов.
Всего по состоянию на 27 сентября реестр СМИ — «иностранных агентов» состоял из 48 организаций. Большинство из них внесли в список весной-летом 2021 года.
14 сентября более 200 СМИ, некоммерческих, просветительских и благотворительных организаций, в том числе «Медуза», выпустили петицию с требованием отменить российское законодательство об «иностранных агентах». Петицию подписали более 138 тысяч человек.