Минюст включил в список «иностранных агентов» ООО «Важные иноагенты». Это юрлицо сотрудников издания «Важные истории»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ — «иностранных агентов» общество с ограниченной ответственностью «Важные иноагенты».

В Минюсте уточнили, что «Важные иноагенты» попали в реестр по обращению самой организации, пишет ТАСС.

«Важные иноагенты» — юридическое лицо, созданное сотрудниками издания , которое Минюст в августе объявил «иностранным агентом». По материалам из открытых источников, «Важные иноагенты» были созданы в начале сентября, гендиректор компании — журналист .

Всего по состоянию на 27 сентября реестр СМИ — «иностранных агентов» состоял из 48 организаций. Большинство из них внесли в список весной-летом 2021 года.

14 сентября более 200 СМИ, некоммерческих, просветительских и благотворительных организаций, в том числе «Медуза», выпустили петицию с требованием отменить российское законодательство об «иностранных агентах». Петицию подписали более 138 тысяч человек.

Читайте также

Российские СМИ, НКО, благотворители и просветители совместно потребовали отменить законодательство об «иноагентах» Вы тоже можете подписать петицию. Это важно для нас и для страны

Читайте также

Российские СМИ, НКО, благотворители и просветители совместно потребовали отменить законодательство об «иноагентах» Вы тоже можете подписать петицию. Это важно для нас и для страны

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой