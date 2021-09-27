YouTube разблокировал обзор BadComedian о фильме «Чернобыль» Данилы Козловского. Он был недоступен почти в 70 странах

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Видеохостинг YouTube снял блокировку с обзора блогера Евгения Баженова (BadComedian) на фильм «Чернобыль» режиссера Данилы Козловского.

По данным сервиса WatanNetwork, обзор «Чернобыля» от BadComedian доступен во всех странах. 26 и 27 сентября этот же сервис фиксировал, что видео заблокировано в 68 странах и территориях. Один из читателей «Медузы» заметил, что в Израиле ограничения с видео сняли около 14:30 по московскому времени.

Видеообзор заблокировали по жалобе стримингового сервиса Netflix, купившего права на фильм, а также двух компаний: MPI Media и CPRAgency.

Евгений Баженов связал отмену блокировки с тем, что продюсер фильма «Чернобыль» Александр Роднянский обещал связаться с компанией «Централ Партнершип», которая продала Netflix права на фильм.

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