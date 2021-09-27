Обзор BadComedian о фильме «Чернобыль» Данилы Козловского заблокировали почти в 70 странах

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Ютьюб-блогер Евгений Баженов (BadComedian) сообщил в инстаграме, что компания YouTube ограничила доступ к его обзору на фильм «Чернобыль» Данилы Козловского для большей части аудитории блогера.

По данным сервиса WatanNetwork, обзор заблокирован в 68 странах и территориях, в том числе в Великобритании, Греции, Италии, Португалии, Турции. В этом списке нет России.

В сообщении YouTube, скриншот которого опубликовал Баженов, сказано, что на контент в его обзоре «заявлены права». На обзор пожаловались Netflix, MPI Media и CPRAgency. По словам блогера, «правообладатель решил отомстить за семь секунд кадров фильма „Чернобыль“».

Баженов отметил одну «странность»: по его словам, Netflix позволяет делать обзоры на фильмы, которые спонсирует компания, без каких-либо ограничений. В контексте блокировки обзора блогер упомянул продюсера фильма «Чернобыль» Александра Роднянского, но не стал напрямую обвинять его в причастности к случившемуся.

Евгений Баженов подал две жалобы на блокировку, заявив о «неправомерной цензуре», пишет издание «Подъем». «Скорее всего, они на вторую жалобу уже ответят страйком, то есть ролик удалят, я думаю. После этого, наверно, уже будет уровень суда», — сказал Баженов.

Продюсер фильма Александр Роднянский, комментируя слова Баженова под его постом в инстаграме, сказал, что «не видит никакого смысла в том, чтобы блокировать любой контент». Он отметил, что «понятия не имеет», кто заблокировал обзор BadComedian. Роднянский добавил, что ему не нравятся обзоры Баженова, но тот «в полном праве делать их так, как считает нужным».

Режиссер фильма и исполнитель главной роли в «Чернобыле» Данила Козловский это не комментировал.

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