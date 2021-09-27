Трое жителей Москвы, испортившие сотни прокатных электросамокатов, заплатили владельцам 1 миллион рублей по мировому соглашению
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Компании Whoosh, Urent и «Яндекс» получили 1 миллион рублей компенсации за 800 прокатных электросамокатов, испорченных в августе в Москве.
Такую сумму, пишет Forbes со ссылкой на источники в правоохранительных органах, выплатили трое жителей Москвы 21-22 лет, обмазавшие солидолом электронные панели.
Компенсацию Whoosh направила в фонд помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата «Движение — это жизнь». Urent и «Яндекс Go» также переведут компенсацию в российские благотворительные фонды, говорится в заявлении пострадавших компаний.
ТАСС также со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтверждает, что по делу о порче электросамокатов достигнуто досудебное соглашение. Однако агентство сообщает лишь о 400 пострадавших самокатах, принадлежащих «Яндекс» и Urent. Whoosh в сообщении ТАСС не упоминается.
Соглашение о возмещении причиненного вреда, пишет Forbes, стороны подписали 17 сентября 2021 года. Все пострадавшие самокаты уже вернули в эксплуатацию после сервисного обслуживания.