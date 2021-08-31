В Москве повредили около 800 электросамокатов «Яндекса», Urent и Whoosh

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Полиция Москвы начала проверку после того, как неустановленные преступники повредили несколько сотен электросамокатов сервисов , сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

В полиции рассказали, что 26 августа на Ленинском проспекте и на Крымском валу «неустановленное лицо повредило 400 самокатов Nine bot max pro, обмазав солидолом их электронные панели».

Повреждения получили около 285 самокатов сервиса Urent, а также 25-30 самокатов «Яндекса», уточняет Forbes, ссылаясь на представителей компании. В сервисе аренды Whoosh, в свою очередь, сообщили, что повреждения также получили почти 500 самокатов компании.

Анонимный телеграм-канал «112» сообщил, что на камеры видеонаблюдения попали трое мужчин, которые обмазали самокаты солидолом. «Полиция уже получила фотографии группы лиц», — сказали представители Urent.

В середине августа «Коммерсант» сообщил, что в первом полугодии 2021 года число пользователей кикшеринга в России выросло в пять раз, превысив 10 миллионов человек. Издание указало на нехватку самокатов: всего сервисы аренды имели 120 тысяч устройств, половина из которых принадлежит Urent.

За шесть месяцев 2021 года, по данным МВД, в России произошло 180 ДТП с участием электросамокатов. Погибли пять человек, еще 188 пострадали.

Последние месяцы в России обсуждают необходимость ввести ограничения для электросамокатов. В ряде городов, в том числе в Москве и Петербурге, уже ограничили допустимую скорость самокатов.

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