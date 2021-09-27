ФСБ объявила о задержании в Уфе пятерых неонацистов, готовивших теракт

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В Уфе задержаны пятеро членов неонацистской группировки, подозреваемых в подготовке теракта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Подозреваемые, говорится в сообщении, готовили теракт «на одном из объектов правоохранительных органов», у них изъята самодельная бомба.

Задержанные — жители Уфы 2001-2003 года рождения, сообщили в ЦОС ФСБ, не став раскрывать другие подробности дела.

На сайте ФСБ также сообщается, что у подозреваемых изъяты «девять единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств», а также «портреты главарей Третьего Рейха, националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика».

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России («Приготовление к террористическому акту»), 205.3 УК России («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), 223.1 УК России («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Подозреваемые арестованы.

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