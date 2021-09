Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В возрасте 72 лет умер Алан Ланкастер— бас-гитарист, участник и один из основателей британской рок-группы Status Quo. Об этом сообщил его друг, журналист Крейг Беннетт.

Mike Gray / ddp / Vida Press

У Ланкастера был рассеянный склероз. Музыкант умер в своем доме в Сиднее, сообщил Беннетт.

Ланкастер создал Status Quo в 1962 году вместе с гитаристом Фрэнсисом Росси. Группа выпустила 33 альбома, общий тираж которых превысил 110 миллионов копий. Самые известные ее композиции — , «Down, down», «Rockin' All Over the World».

Status Quo продолжает выступать до сих пор, хотя Ланкастер покинул ее в 1985 году. В 2013-2014 он принял участие в концертном туре оригинального состава Status Quo.