«Это с ним что-то сделали». В Перми простились с погибшим начальником управления СК Сергеем Сарапульцевым

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В Перми 25 сентября похоронили руководителя местного управления СК Сергея Сарапульцева, который, по неофициальным данным, покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прощания с Сарапульцевым прошла в большом зале филармонии Пермского края. На нее пришли около 200 человек, пишет пермское издание 59.ru. На ней выступили члены семьи и сослуживцы погибшего.

Вдова Сарапульцева Ольга заявила, что он был «добрейшим человеком» и «служил до последнего».

На этой неделе я его не видела . За три дня он спал шесть часов. Он был сильный, что-то сломалось у него внутри. Видимо, он уже не смог. Это с ним что-то сделали. Я вам скажу, иногда на него были такие наезды, его просто добило. Но он как раз не сдался. Я сожалею, что он так сделал. Я его очень люблю. Мне не нужны были ни эти звания, ни деньги, мне нужен — он. Такой порядочный, честный человек. В наше время таких не очень любят.

«Он до последнего служил. И это последнее событие, которое случилось, это все наложилось, нервы, это не должно было случиться, это не он. Это как будто кто-то ему сказал. Потому что он даже записку написал, он просил бога простить его», — отметила вдова.

«К сожалению, мы где-то не смогли, упустили, не заметили его внутренних переживаний и вовремя не смогли ему помочь», — заявил Дмитрий Анащенко, ставший исполняющим обязанности главы пермского СК после смерти Сарапульцева.

54-летний Сергей Сарапульцев погиб 23 сентября. Источники ТАСС и «Интерфакса» заявили, что его суицид не связан с его профессиональной деятельностью. Mash написал, что по версии, которая считается приоритетной, он был вызван проблемами в семье.

Baza сообщила, что Сарапульцев покончил с собой после совещания о стрельбе в Пермском университете, на котором глава СК Александр Бастрыкин «разнес его как мальчишку». Источники Ura.ru и «Комсомольской правды» заявил, что у Сарапульцева и до нападения были проблемы на работе.

«Коммерсант» опубликовал текст предсмертной записки Сарапульцева, в которой он написал, что «пожил достаточно» и обращался к богу. В записке ничего не сказано о причинах самоубийства. «Коммерсант» отметил, что у Сарапульцева не было никаких проблем на службе и что причиной его суицида могло стать «скрытое психиатрическое заболевание». Источник 59.ru назвал этот материал «очевидной заказной публикацией».

Гибель Сергея Сарапульцева

Начальник пермского управления СК Сергей Сарапульцев покончил с собой Перед этим Бастрыкин устроил ему разнос из-за стрельбы в университете, сообщила Baza

Гибель Сергея Сарапульцева

Начальник пермского управления СК Сергей Сарапульцев покончил с собой Перед этим Бастрыкин устроил ему разнос из-за стрельбы в университете, сообщила Baza