Зампредседателя правления «Новатэка», обвиняемого в США в сокрытии активов, выпустили под залог в 80 миллионов долларов

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Суд в США выпустил под залог зампредседателя правления «Новатэка» Марка Джетвея, обвиняемого в сокрытии активов с целью ухода от налогов. Об этом сообщает Bloomberg.

Сумма залога составила 80 миллионов долларов. Всего, по данным властей США, на счетах Джетвея 90 миллионов долларов — прокуратура подчеркивала, что если залог будет меньше, зампред «Новатэка» может бежать из страны и «жить в достатке».

Сам Джетвей на заседании суда заявил, что не признает свою вину во вменяемых преступлениях.

Джетвея арестовали 23 сентября. По версии следствия, с 2005 по 2016 годы он целенаправленно скрывал активы в офшорах, чтобы не платить налоги американскому правительству.

На фоне новости об аресте Джетвея акции «Новатэка» на Московской бирже 24 сентября упали на 5%. Общее состояние владельцев компании Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко за день сократилось больше чем на миллиард долларов.

Джетвей постоянно живет в России с 1995 года. В 2019 года президент Владимир Путин дал ему российское гражданство.

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