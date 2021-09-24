Перейти к материалам
«Медуза», я с тобой

Зампредседателя правления «Новатэка», обвиняемого в США в сокрытии активов, выпустили под залог в 80 миллионов долларов

Источник: Bloomberg

Суд в США выпустил под залог зампредседателя правления «Новатэка» Марка Джетвея, обвиняемого в сокрытии активов с целью ухода от налогов. Об этом сообщает Bloomberg.

Сумма залога составила 80 миллионов долларов. Всего, по данным властей США, на счетах Джетвея 90 миллионов долларов — прокуратура подчеркивала, что если залог будет меньше, зампред «Новатэка» может бежать из страны и «жить в достатке». 

Сам Джетвей на заседании суда заявил, что не признает свою вину во вменяемых преступлениях.

Джетвея арестовали 23 сентября. По версии следствия, с 2005 по 2016 годы он целенаправленно скрывал активы в офшорах, чтобы не платить налоги американскому правительству. 

На фоне новости об аресте Джетвея акции «Новатэка» на Московской бирже 24 сентября упали на 5%. Общее состояние владельцев компании Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко за день сократилось больше чем на миллиард долларов. 

Джетвей постоянно живет в России с 1995 года. В 2019 года президент Владимир Путин дал ему российское гражданство. 

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
Реклама