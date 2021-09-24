Власти России выделят более 1,6 миллиарда рублей на поиск учащихся, «склонных к деструктивному поведению». Их хотят вычислить по письменным работам
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Власти России заложили в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы почти 1,658 миллиарда рублей на создание системы, которая с помощью анализа письменных работ учащихся станет выявлять тех, кто «склонен к социально опасному и деструктивному поведению». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту трехлетнего бюджета.
По данным издания, планируется разработать систему по мониторингу информации, которая может склонить или побудить детей «совершить действия, представляющие угрозу их жизни» или жизни и здоровью других людей. Из пояснительной записки следует, что программное обеспечение станет анализировать письменные работы учащихся и выявлять «склонности» к опасному поведению.
Деньги планируют выделить структуре Росмолодежи, автономной некоммерческой организации «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (АНО «ЦИСМ»), которую создали в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина.
Ожидается, что в 2022-2023 годах центр получит по 551,1 миллиона рублей, а в 2024-м — еще 555,7 миллиона рублей. В 2021 году центру уже выделили почти 245 миллионов рублей на создание этого программного обеспечения, но организация пока не получила деньги.
В Росмолодежи и АНО «ЦИСМ» это не комментировали.
В основе системы по анализу письменных работ может лежать нейросеть, обученная на большом количестве образов текстов, написанных людьми с психическими или социальными отклонениями, предположил в беседе с РБК руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев. Изучив такие тексты, программа сможет распознавать паттерны, анализируя образцы письменных работ. Работы с высоким процентом совпадения паттерна могут маркироваться соответствующим образом, говорит эксперт.