Власти Москвы отказались согласовать протестную акцию КПРФ. Полиция и прокуратура предупредили о недопустимости участия в ней

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Мэрия Москвы отказала КПРФ в проведении протестной акции на Пушкинской площади 25 сентября.

В мэрии подчеркнули, что отказ обусловлен запретом на проведение публичных мероприятий, который продолжает действовать в городе из-за коронавируса.

Генпрокуратура и московская полиция выступили с предупреждениями о недопустимости участия в мероприятии.

Sota сообщает, что полиция пришла к главе фракции КПРФ в Мосгордуме Николаю Зубрилину, чтобы вручить ему некую повестку, однако он от нее отказался. Оперативники Центра «Э» оцепили Мосгордуму и ожидают выхода оттуда коммунистов. Силовики также приехали к московскому горкому партии.

Днем 24 сентября был задержан координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Ему вменяют административную статью о призывах участвовать в несогласованном митинге из-за анонса акции КПРФ в его соцсетях.

В самой КПРФ подчеркнули, что помимо заявки на митинг отправили в мэрию уведомление о проведении акции в формате встречи депутатов с избирателями, которая не требует согласования. Лидер партии Геннадий Зюганов подчеркнул, что действия КПРФ «абсолютно законны».

Утром 24 сентября Роскомнадзор пригрозил КПРФ блокировкой сайта из-за анонса митинга. После этого анонс был удален, однако на сайте появился призыв приходить на встречу депутатов с избирателями.

В последние несколько дней полицейские начали задерживать людей, которые участвовали в протестной акции КПРФ на Пушкинской площади 20 сентября.

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