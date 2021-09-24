«Отрубание рук необходимо для обеспечения безопасности». Талибы собираются возобновить телесные наказания в Афганистане

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Вернувшееся к власти в Афганистане движение планирует возродить практику телесных наказаний. Это следует из интервью одного из основателей «Талибана» муллы Нуруддина Тураби агентству Associated Press.

Когда талибы находились у власти в Афганистане в предыдущий раз — в 1996-2001 годах — они практиковали телесные наказания и публичные казни на стадионах. Например, обвиненным в воровстве отрубали руку, а убийцам стреляли в голову родственники их жертв.

Тураби, который в предыдущее правление талибов руководил министерством пропаганды добродетели и предотвращения порока (выполняло роль религиозной полиции), заявил, что телесные наказания в Афганистане вернут. Но пока не решено, будут ли они публичными.

«Отрубание рук необходимо для обеспечения безопасности», — сказал Тураби, отметив, что это имеет сдерживающий эффект.

«Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не будет указывать нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана», — заявил Тураби.

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