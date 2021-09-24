Двух кузбасских полицейских обвинили в халатности из-за убийства школьниц в Киселевске

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Двое полицейских в Кемеровской области стали фигурантами уголовного дела о халатности — они обвиняются в некачественном административном надзоре за ранее судимым Виктором Пестерниковым, подозреваемым в изнасиловании и убийстве двух школьниц в городе Киселевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Имена подозреваемых сотрудников полиции не называются. По части 3 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц») им могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

7 сентября в Киселевске были найдены мертвыми две десятилетние девочки, которые пропали накануне после школы. По подозрению в убийстве задержали 41-летнего Виктора Пестерникова. Он дал признательные показания.

В 2009 году Пестерников был осужден на 10 лет лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетними. В 2019-м он освободился из колонии и был поставлен на административный надзор в городе Мыски. Пестерников должен был регулярно отмечаться в полиции и до 2027 года соблюдать определенные ограничения, например, не выезжать за пределы городского округа. Несмотря на это, он переехал в Киселевск, где устроился на работу, а на учет в полиции не встал.