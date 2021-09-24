Бастрыкин обвинил соцсети, телевидение и видеоигры в культивировании насилия среди подростков

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью ТАСС, что массовые убийства, подобные , происходят из-за того, что подростки не получают «достаточного уровня воспитания, культуры», а их нравственные ценности и ориентиры «размыты».

Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги.

Бастрыкин считает, что «подростки ориентируются на героев компьютерных игр, которые решают проблемы „просто“ — ликвидируя оппонента». Кроме того, говорит глава СК, в интернете появилось много негативного контента, в том числе «видеоматериалы издевательств над людьми».

По его словам, подростки, устраивавшие массовые убийства в последние годы, имели трудности в общении со сверстниками, а также пользовались соцсетями, где «получали информацию о способах и механизме совершения преступлений»,

В закрытых группах происходит объединение участников, формирование у них чувства принадлежности к группе единомышленников, ощущения идентификации с «избранными», противостоящими «обычному» большинству людей. Деструктивная информация, получаемая подростками в Сети, ведет к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях.

Бастрыкин среди прочего предложил дополнительно защитить молодежь «от информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию», а также пресекать и раскрывать «преступления, связанные с манипулированием сознанием граждан, в том числе несовершеннолетних, через социальные сети». Также председатель СК предложил ограничить демонстрацию на федеральном ТВ сцен насилия и жестокости и убрать из эфира «различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Бастрыкина, сказал журналистам, что согласен с доводами главы СК об опасности показывать кадры насилия.

«Смотрите, уже абсолютно доказано психологами и специалистами, — конечно, нахождение в доступе, даже не совсем в широком, для массового пользователя кадров, где показывается насилие, использование этого в компьютерных играх и так далее, да, это провоцирует излишне реактивное состояние с психологической точки зрения. В этом плане, да, это реальность, которую мы должны признать. В остальном эта тема, конечно, нуждается в серьезном обсуждении», — сказал Песков.

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