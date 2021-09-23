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«Медуза», я с тобой

В США арестовали зампредседателя правления «Новатэка». Его обвиняют в сокрытии многомиллионных активов

Источник: Министерство юстиции США

В США арестован зампредседателя правления «Новатэка» Марк Джетвей. Об этом сообщается на сайте Минюста США. 

Джетвея обвиняют в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов. По версии следствия, в период с 2005 по 2016 годы Джетвей скрывал принадлежащие ему активы при помощи офшоров — на пике эти суммы доходили до 93 миллионов долларов. 

Как считает следствие, Джетвей делал это целенаправленно — в частности, в качестве бенефициара активов он указывал свою жену, гражданку России. 

По совокупности обвинений Джетвею грозит несколько десятков лет тюремного заключения.

Джетвей постоянно проживает в России с 1995 года. С 2003 года он работает в «Новатэке» — сначала на должности главного финансового директора, затем — на должности зампреда правления. 

В 2019 году Джетвей по указу президента Владимира Путина получил российское гражданство. 

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«Медуза», я с тобой
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