В США арестовали зампредседателя правления «Новатэка». Его обвиняют в сокрытии многомиллионных активов

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В США арестован зампредседателя правления «Новатэка» Марк Джетвей. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Джетвея обвиняют в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов. По версии следствия, в период с 2005 по 2016 годы Джетвей скрывал принадлежащие ему активы при помощи офшоров — на пике эти суммы доходили до 93 миллионов долларов.

Как считает следствие, Джетвей делал это целенаправленно — в частности, в качестве бенефициара активов он указывал свою жену, гражданку России.

По совокупности обвинений Джетвею грозит несколько десятков лет тюремного заключения.

Джетвей постоянно проживает в России с 1995 года. С 2003 года он работает в «Новатэке» — сначала на должности главного финансового директора, затем — на должности зампреда правления.

В 2019 году Джетвей по указу президента Владимира Путина получил российское гражданство.

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