«Роскосмос» объявил тендер на 1,7 миллиарда рублей на подготовку высадки на Луну

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

«Роскосмос» объявил тендер на изучение организации пилотируемых полетов на Луну, включающих высадку человека на ее поверхность. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 1,734 миллиарда рублей. Срок его выполнения — 2022-2025 годы.

В соответствии с техзаданием, подрядчик должен разработать рекомендации и требования к ракетам, космическим кораблям, луноходам, обитаемому модулю лунной базы и всем остальным технологиям и системам, «обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне».

К 2025 году должен завершиться первый этап российской лунной программы. К этому времени планируется облет Луны в беспилотном режиме на корабле «Орел», а также отправка на поверхность спутника автоматической станции.

15 сентября в ракетно-космическом центре «Прогресс» сообщили, что прекратили проектирование сверхтяжелой ракеты «Енисей», которую планировалось использовать для полета на Луну.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой