Россия остановила разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

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Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» прекратил техническое проектирование сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей», сообщил РИА Новости гендиректор РКЦ Дмитрий Баранов.

Работы прекращены на стадии технического проектирования. Но они могут возобновиться, если такое решение примет «Роскосмос», добавил Баранов.

«Роскосмос» и РКЦ «Прогресс» подписали контракт стоимостью 1,47 миллиарда рублей на техническое проектирование сверхтяжелой лунной ракеты в декабре 2020 года. В феврале 2021-го Баранов сообщил, что разработка «поставлена на паузу» из-за возможности коррекции технического облика ракеты.

Создание сверхтяжелой ракеты для лунной миссии в России обсуждается с 2012 года. В 2017 году президент Владимир Путин потребовал ускорить разработку ракеты, которая позднее получила название «Енисей». Планировалось, что она будет построена к 2028 году.

В январе 2021 года совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал перенести сроки создания сверхтяжелой ракеты «с обязательной проработкой применения в этом проекте наиболее прорывных, перспективных и экономически оправданных технологий».

Вместо «Енисея» совет по космосу РАН предложил использовать для полетов к Луне тяжелые ракеты-носители семейства «Ангара».

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