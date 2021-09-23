Полиция начала задерживать участников акции протеста, которую КПРФ провела в центре Москвы после выборов

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В Москве полиция начала задерживать участников протестной акции КПРФ, прошедшей на Пушкинской площади 20 сентября. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

В частности, днем 23 сентября был задержан муниципальный депутат района Печатники Сергей Власов. Через несколько часов его отпустили из полиции с протоколом об участии в несогласованной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ) — по его словам, первоначально на него хотели составить протокол за призывы к участию, однако он не писал об акции в соцсетях.

Депутат также рассказал «Новой газете», что «у сотрудника ГУВД список из 30 человек на руках, и он увеличивается».

Помимо Власова, на данный момент известно о задержании еще четырех человек.

Еще к нескольким приходила полиция — в том числе, к двум журналистам, которые освещали акцию с пресс-картами и редакционными заданиями.

Акция КПРФ прошла на Пушкинской площади 20 сентября, на следующий день после парламентских выборов. В ней приняли участие около 200 человек, полиция на месте мероприятию не препятствовала. Участники акции обвиняли власти в фальсификациях — в частности, в махинациях с результатами электронного голосования в Москве.

22 сентября КПРФ заявила, что подаст судебную жалобу на итоги электронного голосования. После подведения его итогов в Москве все кандидаты от партии проиграли выборы в своих округах — хотя по результатам офлайн-голосования многие из них лидировали с большим отрывом.

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