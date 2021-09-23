Музей Ахматовой отменил лекцию филолога Елены Волковой. В комитете по культуре Петербурга ее назвали «врагом России»

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Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме отменил лекцию филолога, доктора культурологических наук Елены Волковой после звонка из комитета по культуре Санкт-Петербурга. Об этом изданию рассказала сама Волкова и подтвердила директор музея Анна Соколова.

По договору с музеем филолог должна была прочитать в Фонтанном доме три лекции. Первую — «Золотой петушок и Серебряный голубь: сюжет о птице в руках Анны Ахматовой, Александра Пушкина и Андрея Белого» — она уже прочла. Две другие — «Спят речи все, со всею правдой в них: Иосиф Бродский и Джон Донн» и «Акционизм и религия: язык, вызов, суд» — были запланированы на 23 и 26 сентября соответственно. В последней лекции, которую Волкова уже читала в Музее Ахматовой ранее в июне, в частности, проводятся параллели между фреской Микеланджело «Страшный суд», картиной «Святой Девой Марией» Криса Офили и панк-молебном Pussy Riot «Богородица, Путина прогони» в храме Христа Спасителя.

«Прихожу в кабинет директора, а мне говорят — у нас очень плохие новости, звонили из Комитета по культуре и сказали, чтобы мы сняли ваши лекции, потому что вы — враг России, делаете какие-то антироссийские заявления, но какие — не сказали», — рассказала в беседе с изданием Елена Волкова.

Директор музея Ахматовой Анна Соколова в свою очередь заявила следующее: «Нас не интересовали политические взгляды Елены Волковой, я о них узнала только после рекомендации в категоричной форме не предоставлять площадку государственного музея экс-профессору МГУ. Мне сказали, что она выступает против России, против политики действующей власти».

Филолог предполагает, что могла попасть в опалу властей Петербурга из-за того, что после присоединения Крыма «публично осуждала российскую агрессию», или из-за публикации своей книги «Глыба Глеба» о покойном диссиденте, священнике и депутате Глебе Якунине, в которой рассказывалось о связях церкви с КГБ.

Отмененные лекции Елены Волковой все же состоятся в Петербурге — их перенесли на площадку «Открытое пространство» на улице Достоевского.

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