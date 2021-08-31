В Тульской области отменили литературный фестиваль, на котором должна была выступить ЛГБТ-писательница Оксана Васякина

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В Тульской области отменен литературный фестиваль «Хомяков home», который должен был пройти 3-4 сентября в усадьбе «Богучарово» поэта, философа и основоположника раннего славянофильства Алексея Хомякова.

На сайте Тульского историко-архитектурного музея, выступающего организатором мероприятия, говорится, что фестиваль не состоится «в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, санитарными и техническими условиями в усадьбе».

Однако, как указывают фемактивистка Дарья Серенко и журналистка Алина Бахмутская, настоящей причиной отмены фестиваля стало то, что в его программе было заявлено участие писательницы и представительницы ЛГБТ Оксаны Васякиной.

«Мою подругу, писательницу Оксану Васякину православные „активисты“ и силовики пытались выгнать с тульского литфестиваля „Хомяков home“ за то, что она лесбиянка. Когда не вышло (дирекция фестиваля сопротивлялась), отменили весь фестиваль. Навсегда», — пишет Серенко в инстаграме.

По данным Бахмутской, жалобы на Васякину были направлены в местные управление ФСБ и министерство культуры. Кроме того, на ряде консервативных сайтов и пабликов появились статьи о писательнице, в которых ее называли «извращенкой».

Оксана Васякина — автор сборника «Женская проза», цикла «Ветер ярости» и романа «Рана», который вошел в шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга».

Планировалось, что в рамках фестиваля «Хомяков home» Васякина проведет лабораторию поэзии и эссе вместе с 22 молодыми поэтами.

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