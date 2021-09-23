«Коммерсант» сообщил о приостановке выпуска вакцины «КовиВак». Разработчик заявил, что производство уже восстановлено

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, разработавший вакцину от коронавируса «КовиВак», временно приостановил выпуск этого препарата, сообщает «Коммерсант».

Центр Чумакова не выпускал новые серии вакцины с 28 августа по 22 сентября, хотя раньше производил 30-90 тысяч доз в месяц, следует из реестра Росздравнадзора.

Центр закрыл на модернизацию площадку, где производят сырье для вакцины, рассказали источники издания на фармацевтическом рынке. Разработчик устанавливает новое оборудование, чтобы масштабировать выпуск субстанции, заявил гендиректор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк. На модернизацию может уйти два месяца, сообщил еще один неназванный источник.

В компании «Нанолек», выступающей партнером по производству «КовиВака», подтвердили, что производственная площадка Центра Чумакова находится на реконструкции.

Обновление. Замдиректора Центра имени Чумакова Екатерина Кордубан заявила «Медузе», что производство вакцины «КовиВак» останавливалось только на три недели в августе. По ее словам, это была плановая остановка для установки нового оборудования. В сентябре на новом оборудовании центр уже изготовил пробную партию на 150 тысяч доз, в данный момент она находится на контроле. До конца 2021 года планируется выпуск 2,5 миллиона доз вакцины. Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что новое оборудование позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза. «Поэтому мы считаем, что в ближайшее время „Ковивак“ станет гораздо более доступным для всех российских граждан», — сказал глава центра.

По данным реестра Росздравнадзора, которые приводит «Коммерсант», с момента регистрации вакцины «КовиВак» в феврале по середину августа в России выпустили не более одного миллиона доз препарата (достаточных для вакцинации около 500 тысяч человек). В Центре Чумакова говорят, что в гражданский оборот выпущено 1,5 миллиона доз «Ковивака».

«КовиВак» пользуется ажиотажным спросом среди россиян. Впервые вакцина стала доступна для прививки в Москве в начале июня, но из-за его ограниченного количества многие желающие не смогли ею привиться. В крупных городах запись на вакцинацию «КовиВаком» регулярно приостанавливали.

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