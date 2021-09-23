ФСБ отчиталась о задержании 15 членов террористического сообщества в Свердловской области. В СМИ их называют сторонниками талибов

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Сотрудники ФСБ провели три спецоперации на территории Свердловской области, по итогам которых задержали 15 членов террористического сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление спецслужбы.

Пятеро предполагаемых террористов арестованы, еще десять, оказавшихся гражданами других государств, выдворены из России с запретом на въезд на длительные сроки.

У задержанных изъяли три килограмма «аммиачно-селитренных взрывчатых веществ».

По данным ФСБ, террористическую ячейку организовали двое выходцев из Центральной Азии. С мая по сентябрь они завербовали в свои ряды трех иностранцев, которые «приняли на себя обязанности по совершению терактов на Среднем Урале».

По данным издания Baza, задержанные являются выходцами из Таджикистана и сторонниками движения « ».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям об организации террористического сообщества, а также изготовлении и хранении взрывчатых веществ.