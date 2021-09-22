Результаты онлайн-голосования в Москве пересчитают. Это «просто сверка», сказал Венедиктов

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Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поручил технической группе пересчитать голоса электронного голосования на выборах в Госдуму в Москве, сообщил глава штаба, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Поручаем технической группе сделать пересчет (голосов ДЭГ). (…) Второе предложение — выложить все графики и элементы по электронному голосованию в открытый доступ», — сказал Венедиктов на заседании общественного штаба. Он предложил выложить всю информацию на сайт и в соцсетях.

Венедиктов также попросил Центризбирком сохранить «бумажные следы» голосования — распечатки с зашифрованными голосами интернет-избирателей. «Я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете», — сказал Венедиктов.

Пересчет голосов проведут до 27 сентября. По словам Венедиктова, перерасчет голосов не будет носить юридической силы, это «просто сверка», пишет Znak.com.

После выборов в Госдуму результаты электронного голосования, прошедшего в Москве, опубликовали со значительной задержкой. Для сравнения: в шести регионах, где проходило онлайн-голосование, итоги представили почти сразу после закрытия участков, а в Москве — только на следующий день.

Алексей Венедиктов объяснял задержку тем, что в Москве в отличие от других регионов у избирателей была возможность несколько раз переголосовать. Из двух миллионов избирателей, по его словам, переголосовали 300 тысяч человек, что увеличило время на обработку голосов.

После подведения итогов голосования глава предвыборного штаба кандидата Анастасии Брюхановой Максим Кац заявил, что в итоговом протоколе голосования в пользу Брюхановой не учли от 13 до 26 тысяч голосов, а в выборах участвовали почти на 20 тысяч человек больше, чем подали заявки на онлайн-голосование.

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