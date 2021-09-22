Палата представителей США одобрила запрет на торговлю российскими облигациями на вторичном рынке

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Палата представителей конгресса США единогласно поддержала запрет на покупку или продажу американскими инвесторами новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной введения новых ограничений автор поправки, конгрессмен от Калифорнии Бред Шерман, назвал вмешательство России в американские выборы.

Под запрет подпадут облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством РФ, со сроком погашения 14 дней.

Запрет был одобрен в качестве поправки в оборонный бюджет на 2022-й финансовый год, который начнется 1 октября. Ожидается, что бюджет в целом будет принят палатой представителей в конце недели. После этого, как отмечает ТАСС, будет созвана комиссия, которая должна будет согласовать версии бюджета, одобренные палатой представителей и сенатом, а затем будет итоговое голосование за согласованный документ.

Санкции против российского госдолга, действующие на данный момент, запрещают американским компаниям только прямую покупку гособлигаций РФ на первичном рынке. Они были введены президентом США Джо Байденом в середине апреля из-за «вредоносной внешней деятельности» России.

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