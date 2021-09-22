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Новый фильм вселенной Marvel «Вечные» получил в России рейтинг 18+.

Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», такое решение связано с наличием в фильме ЛГБТ-персонажа. В США картина имеет рейтинг .

«Вечные» получили в России рейтинг 18+ впервые среди всех фильмов вселенной Marvel.

Фильм «Вечные» выйдет в российский прокат 4 ноября. Главные роли в картине исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и Ричард Мэдден.

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