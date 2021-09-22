Фильм «Вечные» получил в России рейтинг 18+, впервые в истории вселенной Marvel. Причина — наличие ЛГБТ-героя
Источник: Бюллетень кинопрокатчика
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Новый фильм вселенной Marvel «Вечные» получил в России рейтинг 18+.
Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», такое решение связано с наличием в фильме ЛГБТ-персонажа. В США картина имеет рейтинг PG-13.
«Вечные» получили в России рейтинг 18+ впервые среди всех фильмов вселенной Marvel.
Фильм «Вечные» выйдет в российский прокат 4 ноября. Главные роли в картине исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и Ричард Мэдден.